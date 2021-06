“Il terreno è franato e non sappiamo se il costone possa cedere ulteriormente”

Civita di Bagnoregio - Il prefetto Giovanni Bruno non nasconde la preoccupazione per lo smottamento del terreno all'ingresso del paese - Franata la terra sottostante un ristorante, dove si stavano eseguendo dei lavori di consolidamento da parte della regione

Viterbo – (ma.ma) – “Il terreno è franato, bisogna monitorare con attenzione perché non sappiamo se il costone può cedere ulteriormente”. Il prefetto Giovanni Bruno non nasconde la preoccupazione per lo smottamento che ha interessato Civita di Bagnoregio. Un cedimento del terreno all’entrata al paese, poco prima dell’arrivo a un ristorante che si trova sulla sinistra. A franare proprio la terra sottostante questo locale. Un crollo che sarebbe stato causato da alcuni lavori portati avanti proprio sotto il ristorante.

Civita di Bagnoregio – Lo smottamento del terreno che ha ceduto sotto il ristorante

“Il terreno è franato, quindi di conseguenza sono venuti fuori i pali di cemento che reggono la struttura dell’affaccio, mettendo in criticità tutta l’area – spiega il prefetto Giovanni Bruno -. Il ristorante è inagibile e anche l’affaccio. Per questo motivo è stata creata una fascia di ristringimento della carreggiata”.

Viterbo – Giovanni Bruno

All’entrata del paese infatti c’è una limitazione della larghezza della strada di circa 2 metri, una misura che interessa l’ingresso a Civita di Bagnoregio prima del ponte. “Vanno rispettare queste prescrizioni nel limite massimo della carreggiata percorribile per chi va o viene da Civita – aggiunge il prefetto -. Non sappiamo se per una casualità il costone può cedere maggiormente. Mi preme mettere in sicurezza il più possibile l’area e salvaguardare le persone. Per questo bisogna monitorare con attenzione. Anche perché a Civita c’è un flusso costante di gente. Dobbiamo lavorare per la sicurezza dei cittadini e dei turisti”.

Civita di Bagnoregio – I lavori per il restringimento della carreggiata

I lavori che hanno interessato l’area sottostante il ristorante sono stati eseguiti dalla regione e dovevano essere di consolidamento, ma il terreno ha ceduto. Ora è tutto fermo. A stabilirlo è la sentenza del tribunale di Viterbo del 2 giugno 2021 . “C’è una sentenza del tribunale che blocca il cantiere – aggiunge il prefetto -. Questo atto ferma i lavori sotto il ristorante che ora, stante la situazione, è inagibile. C’è stato anche un sopralluogo del corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno rilasciato una relazione. Ora il comune deve eseguire e rispettare le prescrizione fatte dai vigili del fuoco, ossia quelle di ridurre la carreggiata. Una riduzione che ci sarà fin quando non verrà messa in sicurezza l’area. Questa misura è necessaria per preservare l’incolumità pubblica”.

Civita di Bagnoregio – I lavori per il restringimento della carreggiata

“Bisogna monitorare la situazione – conclude il prefetto -. E lo stiamo già facendo già da qualche mese. C’è un po’ di preoccupazione e bisogna che il comune esegua cosa gli è stato indicato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco. Vanno rispettate tutte le indicazioni perché può darsi che il costone sottostante ceda ulteriormente. È un fattore casuale che potrebbe accadere. Anche abbondanti piogge potrebbero portare a delle ulteriori criticità. In via precauzionale è bene monitorare e rispettare quanto i tecnici hanno stabilito”.

21 giugno, 2021