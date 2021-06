Sindacalista travolto e ucciso da una camion durante una manifestazione

Biandrate - L’autista del mezzo si è allontanato, è stato bloccato dai carabinieri in autostrada

Biandrate – Sindacalista travolto e ucciso da un camion durante una manifestazione.

Carabinieri e 118

Tragedia a Briandrate, in provincia di Novara, dove un 37enne questa mattina è morto investito davanti ai cancelli del deposito di un supermercato.

È accaduto in via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori della logistica. A quanto si è appreso, così come riferisce La Stampa, un camion in manovra avrebbe investito un operaio, sindacalista, che stava attraversando sulle strisce pedonali, e il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso ma si sarebbe allontanato. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri.

Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

18 giugno, 2021