Torna la Cronoscalata Lago Montefiascone

Auto storiche - Dopo un anno di stop dovuto al Coronavirus - il 5 e 6 giugno

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri 3 giugno 2021, il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di Viterbo presieduto dal prefetto di Viterbo, ha dato il via libera definitivo alla 24esima Cronoscalata Lago Montefiascone che si terrà il 5 e 6 giugno prossimi nella stupenda cornice del lago di Bolsena.

“Torna dopo un anno di stop, dovuto al ben noto Coronavirus, la prestigiosa Cronoscalata “Lago-Montefiascone” prova valida del Campionato Italiano della Montagna per Auto Storiche, giunta alla sua 24esima edizione – dichiara il presidente dell’Automobile Club Viterbo Sandro Zucchi – quest’anno ricorre il 60° anno della Cronoscalata, traguardo importante per questa manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Viterbo.

Sarà una manifestazione condizionata dalle restrizioni dovute alla recente pandemia e si svolgerà con regole stringenti che mutano di settimana in settimana, grazie ai comportamenti corretti degli italiani e alla Campagna di Vaccinazione totale messa in atto dal governo italiano.

La tradizione sportiva automobilistica è legata alla cronoscalata Lago-Montefiascone. Il binomio iniziò il 6 agosto 1961 in concomitanza della Fiera del Vino. Da quella data la passione per questo evento ha ogni anno incrementato il numero dei partecipanti e la presenza di appassionati, che assistono all’avvincente corsa in salita tra le spettacolari curve. Quest’anno si è scelto di svolgere la gara nel mese di giugno, dando il via, di fatto, all’Estate a Montefiascone che vedrà l’AC Viterbo protagonista anche per altre iniziative.

La gara, valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche e il Trofeo Italiano della Montagna, ricalcherà quello delle prime edizioni disputatesi sessanta anni fa sulla strada provinciale Lago di Bolsena dal km. 5+150 al km. 0+400. La Lago – Montefiascone con la sua storia, mantiene un fascino e un’atmosfera del tutto particolare, in grado di trasmettere attese e sensazioni uniche, coniugando l’abilità dei piloti e le tecniche di gara alla spettacolarità e al fascino del territorio e dei paesaggi che le fanno da sfondo.

Ricordo che l’edizione 2019 è stata seguita in streaming da più di 380.000 persone di tutto il mondo.

Un sentito ringraziamento e apprezzamento vanno al prefetto di Viterbo, al questore di Viterbo, al presidente della provincia di Viterbo, alle forze dell’ordine, che in ogni occasione si occupano della sicurezza e della viabilità e a tutte le persone e associazioni che, a vario titolo, con professionalità e passione, collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento va al direttore dell’AC Viterbo Lino Rocchi che, insieme ai suoi collaboratori guidati da Luca Marcucci, ha dato l’anima per far sì che questa manifestazione si svolga, e ai giovani Montefiasconesi di “Locals Only” rappresentati da Pietro Ranaldi, per l’impegno profuso nell’organizzazione.

Infine, un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor locali e nazionali e a tutti i cittadini di Montefiascone che ogni anno ci accolgono con affetto, collaborazione, stima e pazienza, senza di loro non avremmo raggiunto il traguardo dei 60 anni e senza di loro non potremmo raggiungere quello dei 120, impegnandoci a migliorare ogni anno di più.

Il presidente Automobile Club Viterbo Sandro Zucchi

Condividi la notizia:











4 giugno, 2021