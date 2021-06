Umberto Persi vince la Corri Orte

Sport - Atletica - Il portacolori dell'At Running conquista la gara organizzata dalla sua società - Anna Laura Bravetti prima nella femminile

Orte – (a.c.) – Umberto Persi trionfa nella quarta edizione della Corri Orte. Il portacolori dell’At Running conquista la gara organizzata domenica mattina dalla sua stessa società.

La manifestazione, inserita nel circuito Corrintuscia, prevede un percorso di 10 chilometri netti, con partenza e arrivo alle terme di Orte, pianeggiante a fondo misto asfalto e sterrato, da affrontare a ritmo molto sostenuto e con l’insidia del caldo a mettere ulteriormente sotto pressione i corridori.

Persi va via fin dai primi metri, staccando inesorabilmente tutti gli avversari e chiudendo in solitaria col tempo di 32’12”, alla media di 3 minuti e 13 al chilometro.

Alle sue spalle c’è l’intramontabile Giorgio Calcaterra, 3 volte campione del mondo del mondo di ultramaratona da 100 chilometri e 12 volte consecutive vincitore della 100 chilometri del Passatore. Uno specialista delle distanze estreme, che però dimostra di cavarsela alla grande anche sui percorsi più veloci e porta a termine la gara in 33’15”.

Poco dietro a Calcaterra si piazza Fabrizio Spadaro dell’Atletica la sbarra, col tempo di 33’25”.

In campo femminile la vittoria è di Anna Laura Bravetti della Podistica e solidarietà, che ferma le lancette sul crono di 40’27”. Piazza d’onore per Irene Virginia Enriquez Quinonez dell’Avis Perugia in 42’43” e terza Claudia Vincenti dell’At Running in 42’51”.

La gara, svolta senza la partecipazione di pubblico, è stata aperta a un numero chiuso di circa 150 preiscritti.

“Abbiamo visto prestazioni di ottimo livello – commenta il presidente dell’At Running Antonio Tiratterra – ma la vittoria più bella è stata di tutta l’atletica e di tutti i corridori che si sono presentati al nastro di partenza per correre nuovamente una gara. Un ringraziamento doveroso va al comune di Orte, al comando di polizia municipale, la protezione civile, i comitati di Orte della Croce rossa italiana e dell’Avis e ai tanti volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento in assoluta regolarità”.

16 giugno, 2021