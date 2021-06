Viterbo - Comune - Per le scuole c'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare all'iniziativa proposta da Barelli (Forza civica) e approvata in consiglio per i 160 d'unità d'Italia

Viterbo – (g.f.) – Un graffito con la costituzione, parte il concorso d’idee.

La proposta era stata lanciata da Giacomo Barelli (Forza civica), mozione approvata dal consiglio comunale lo scorso marzo. Per celebrare i 160 dell’unità d’Italia, un graffito o altra opera d’arte con la costituzione, a piazza Unità d’Italia. Opera da realizzare coinvolgendo scuole medie e superiori, di primo e secondo grado, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi sull’importanza della carta fondamentale della repubblica, stimolando la loro creatività.

Gli istituti o le singole classi hanno la possibilità d’inviare un elaborato grafico che si ispiri a principi, personaggi o episodi collegati alla Costituzione, o comunque, come riporta l’avviso, coerenti col tema assegnato.

Ogni scuola può partecipare con più classi e concorrere è gratuito. Il concorso d’idee esce in un momento in cui l’attività scolastica è conclusa, anche per questo, probabilmente, la scadenza è stata prevista in là nel tempo, al 15 ottobre.

Palazzo dei Priori ha previsto anche un piano economico, che non superi i duemila euro, considerando le spese per materiali, ponteggi eventuali e assicurazione.

Per la scelta del migliore, invece: “I progetti pervenuti verranno valutati secondo seguenti criteri di originalità della proposta, chiarezza degli elaborati presentati, – riporta l’avviso – rispetto della tematica”.

Una giuria di esperti, nominata dall’amministrazione, predisporrà la graduatoria. Il primo classificato avrà duemila euro come rimborso spese per la realizzazione dell’opera, entro il 31 dicembre 2021.

26 giugno, 2021