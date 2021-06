Ursula von der Leyen: “La legge ungherese anti Lgbtq è una vergogna”

Bruxelles - La presidentessa della Commissione europea: "Discrimina le persone sulla base dell'orientamento sessuale e va contro tutti i valori fondamentali dell'Unione europea"

Condividi la notizia:











Bruxelles – È scontro tra l’Unione europea e l’Ungheria per il disegno di legge anti-Lgbtq+ approvato dal parlamento di Budapest. “Il disegno di legge ungherese è una vergogna”, ha affermato la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

Ursula von der Leyen

La legge sul divieto della “propaganda gay” ai minori è stata voluta dal partito Fidesz del premier Viktor Orban ed è stata approvata dal parlamento. “La pornografia e i contenuti che rappresentano la sessualità o promuovono la deviazione dell’identità di genere, la riassegnazione del sesso e l’omosessualità – si legge nel testo della legge, stando a quanto riportato dall’Afp – non devono essere accessibili ai minori di 18 anni per tutelare i diritti dei bambini”. Il testo vieta quindi la diffusione tra i minori di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di genere. Secondo alcune ong, la legge in questione potrebbe vietare anche alcune serie tv o film come “Bridget Jones”, “Harry Potter” o “Billy Elliot”, o spot pubblicitari e programmi educativi che evochino l’omosessualità o che promuovano i diritti delle minoranze di genere.

Diciassette paesi europei hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale si sono detti fortemente preoccupati per l’approvazione da parte dell’Ungheria della legge anti Lgbtq+ e chiedono alla Commissione europea di intervenire sul caso. “Al di là delle discussioni in corso al Consiglio Affari Generali – hanno scritto i diciassette paesi – esortiamo la Commissione europea, in quanto custode dei trattati, a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del diritto dell’Ue, anche deferendo la questione alla Corte di giustizia. Ci impegniamo a proteggere i diritti di tutti i cittadini dell’Ue”. I firmatari sono Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia, Italia, Austria, Cipro e Grecia. A questi va poi aggiunto il Portogallo che non ha firmato la dichiarazione per motivi istituzionali, essendo detentore della presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, ma fa sapere di appoggiarla.

Anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è mosso sulla vicenda. Ha infatti inviato una lettera alla presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Siamo convinti che vi siano alcune flagranti violazioni dei principi dello stato di diritto da parte di alcuni stati membri che devono essere sanzionate”, ha scritto Sassoli.

E proprio la presidentessa della Commissione europea, a nome dell’organo comunitario che rappresenta, ha criticato duramente e in pubblico la legge anti-Lgbtq+ ungherese. “Il governo di legge ungherese è una vergogna – ha affermato Ursula von der Leyen -, e ho incaricato i miei commissari responsabili di scrivere una lettera alle autorità ungheresi per esprimere le nostre preoccupazioni legali prima che il disegno di legge entri in vigore. Questa legge discrimina chiaramente le persone sulla base dell’orientamento sessuale e va contro tutti i valori fondamentali dell’Unione europea”.

Questa sera, inoltre, una bandiera arcobaleno, simbolo dei diritti Lgbtq+, verrà issata all’entrata della sede di Bruxelles del Parlamento europeo e negli uffici nazionali. La proposta è stata avanzata dall’eurodeputata tedesca dei Verdi Terry Reintke, in risposta alla decisione della Uefa di non far colorare con la bandiera arcobaleno lo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera che stasera ospiterà il match degli europei tra Germania e Ungheria.

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021