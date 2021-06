Vaccini on the road, camper in arrivo anche nella Tuscia

Coronavirus - Somministrazioni itineranti - Chiudono i centri di Belcolle, Civita Castellana e Tarquinia - Nei mega hub Pfizer oltre che Astrazeneca

Viterbo – (raff.stro.) – Vaccini anti-Covid, nel Lazio arriva un’ulteriore modalità di somministrazione. Itinerante, ossia saranno i sanitari a raggiungere i cittadini girando per alcuni comuni a bordo di un camper.

Camper per le vaccinazioni

A luglio toccherà anche alla Tuscia, ma molto probabilmente il camper sarà sostituito da semplici tensostrutture. Cambia la forma ma non la sostanza. Il farmaco, che sarà il monodose Johnson & Johnson, sarà ad appannaggio dei cittadini che rientrano in quelle fasce di età individuate come prioritarie nel piano vaccinale.

Niente prenotazione. Sarà cura della Asl contattare chi tra queste persone non risulta ancora vaccinato per raccogliere le adesioni. E in via Enrico Fermi sono al lavoro per individuare i comuni tappa di questa campagna on the road. Innanzitutto si sta valutando la distanza dai quattordici hub allestiti sul territorio provinciale, quindi la difficoltà nel raggiungerli, poi l’eventuale basso tasso di vaccinazione della popolazione e infine si prenderanno in considerazione i paesi a maggior vocazione turistica.

A partire per eseguire le somministrazioni saranno i medici e gli infermieri del team mobile Uscovid, già impiegato per le vaccinazioni a domicilio e l’assistenza in casa dei pazienti Covid.

Centro di vaccinazione a Belcolle

Per quanto riguarda gli hub, il 6 luglio chiudono quelli negli ospedali di Belcolle, Civita Castellana e Tarquinia. Questi centri, dedicati al farmaco della Pfizer, saranno assorbiti da quelli alla Grotticella a Viterbo, nella sala Mice del centro commerciale Marcantoni e nel centro anziani di Tarquinia. Finora dedicati solo ad Astrazeneca, inoculeranno anche il siero dell’azienda statunitense.

“Ai cittadini interessati – comunica la Asl – la Regione Lazio sta inviando un sms nel quale, confermando la data e l’orario di erogazione della prima e della dose di richiamo del vaccino anti-Covid Pfizer, si comunica la nuova sede vaccinale presso la quale recarsi”.

Nella Tuscia, intanto, il contatore della somministrazioni sta sfiorando quota 249mila 500: oltre 2mila 700 quelle fatte ieri. I vaccinati, ossia coloro che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, sono più di 94mila 500.

30 giugno, 2021