“Viterbesi, tirate fuori il coraggio e metteteci la faccia”

L'appello di Chiara Frontini a favore della petizione di Tusciaweb per il ritorno alle urne

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fa male vedere Viterbo ridotta così. Fa male sapere di aver ricevuto un mandato da quasi metà di questa amata città e scontrarsi ogni volta contro ventuno mani che si alzano a comando in consiglio comunale, mantenendo in piedi questa maggioranza per direttiva di partito, per conservazione del potere, senza il minimo spirito critico, ciechi e sordi di fronte ad un degrado e un’inefficienza mai raggiunti, palesi, quasi spavaldi come a dire “ma sa’ che me frega…”

Ma l’indignazione dei viterbesi oggi può trovare finalmente amplificazione con la petizione online lanciata da Tusciaweb e provare ad aprire occhi e orecchie a chi finge di non vedere: tirate fuori il coraggio di metterci la faccia, di mettere una firma per archiviare quel metodo che porta la nostra Viterbo ogni giorno più giorno, nonostante le sue bellezze, nonostante la sua storia, nonostante l’amore che le dichiariamo ogni giorno.

Ma l’amore si dimostra. E ora è arrivato il momento di farlo.

Chiara Frontini

3 giugno, 2021