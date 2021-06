Viterbo Covid-free, dopo un anno zero positivi attuali

Salute - Guarito l'ultimo contagiato - Nessun caso anche a Vetralla

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Viterbo torna Covid-free. Questa mattina la Asl ha ufficializzato la guarigione dell’ultimo cittadino positivo.

Attualmente nel capoluogo non ci sono casi di Coronavirus. Non succedeva dal 28 giugno 2020, ossia da un anno.

Dall’inizio della pandemia, in città sono stati riscontrati 4mila 64 contagi: 3mila 945 persone sono riuscite a liberarsi del virus, mentre 119 non ce l’hanno fatta.

In tutta la Tuscia al momento sono 32 i contagiati, nessuno dei quali è ricoverato in ospedale. Oggi la Asl ha comunicato zero positivi (è il terzo giorno consecutivo), otto guariti e il decesso di un 85enne di Graffignano.

Le ultime negativizzazioni, oltre che a Viterbo, sono state registrate a Gallese (5), Civita Castellana (1) e Vetralla (1). Anche quest’ultimo comune torna a essere Covid-free.

29 giugno, 2021