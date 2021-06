“Voci misteriose di bambini al castello Baglioni”

Graffignano - Il sindaco Piero Rossi, dopo la visita di un gruppo di ghost hunter a caccia di presenze sovrannaturali: "Gli esperti torneranno per ulteriori verifiche"

Graffignano – (a.c.) – Al castello Baglioni di Graffignano si sentono “voci misteriose di bambini”. Lo riferisce il sindaco Piero Rossi, dopo l’arrivo, nella giornata di domenica, di un gruppo di ghost hunter (i cosiddetti acchiappafantasmi) per verificare l’effettiva esistenza di presenze incorporee nell’antico maniero.

“Da sempre – dice il sindaco – girano leggende su fantasmi e presenze misteriose all’interno del castello di Graffignano. E qualche persona che abita o ha abitato lì vicino riferisce di aver visto coi suoi occhi qualcosa di strano. Così siamo stati contattati da un gruppo di ghost hunter per una visita esplorativa”.

Piero Rossi

Il risultato dell’indagine avrebbe del sorprendente. “Pare che per qualche istante siano state captate le voci di bambini che giocavano” dice Rossi. Una cosa ritenuta strana, anche perché “in tutta la zona circostante il castello non abita nessun bambino”. Al punto che i ghost hunter “ritorneranno a Graffignano per ulteriori accertamenti e capire se i rumori sentiti provengano davvero dal castello”.

Il sindaco era presente ad accompagnare gli esperti nella visita, insieme ad altri esponenti dell’amministrazione comunale e rappresentanti del mondo associazionistico. “Ho chiamato persone che hanno vissuto il castello, per raccogliere testimonianze da fornire ai ghost hunter” spiega.

Quindi il sindaco di Graffignano crede ai fantasmi? “Sono appassionato di film horror, ma non vado oltre – risponde ridendo -. Ovviamente non ho mai visto un fantasma e non avevo mai conosciuto prima persone che di lavoro li cercano. Non so dire se davvero al castello di Graffignano avvengono fenomeni strani. Potrebbe essere tutto, come potrebbe essere niente. Stiamo a vedere cosa scoprono gli esperti…”.

1 giugno, 2021