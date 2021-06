VT LEGAL apre la sede a piazza del Teatro

Viterbo - Festeggia con le Autorità ma apre l’invito per farsi conoscere a tutti, cittadini ed imprese del territorio

Viterbo – sponsorizzato – E’ stata inaugurata la sede dello studio VT Legal a Viterbo.

Vt Legal è una nuova struttura professionale legale formata da avvocati di grande esperienza in tutti i settori del diritto, collegata con altri studi legali di primaria importanza a Roma, Milano, nelle varie città italiane e all’estero.

L’inaugurazione di VT Legal

Grazie alla collaborazione con Class Action, VT Legal può quindi mettere a disposizione della propria clientela tutta una rete di esperti, consulenti e tecnici, di eccellente livello per la loro migliore difesa in ogni campo si specializzazione, diritto di famiglia, lavoro, previdenza, penale bancaria, sanitaria, contabile, ingegneristica.

L’avvocato Luciana Selmi, esperto in diritto amministrativo e societario, presidente della soc. Autostrade del Lazio e l’avvocato Francesca Bufalini esperta civilista, matrimonialista e lavorista, hanno accolto Autorità ed amici presso la prestigiosa sede dello Studio in Piazza del Teatro, presentando ufficialmente la nuova struttura

Viterbo – L’esterno dell’ufficio VT Legal

“Il nostro Studio – ha dichiarato l’avv. Luciana Selmi – si propone di dare una risposta forte e specialistica a chiunque, singoli, piccole e media imprese operanti nel territorio viterbese, abbia subito un danno o voglia far valere un proprio diritto, o anche e preferibilmente voglia evitare di avere problemi o conflitti e, dunque, voglia agire preliminarmente evitando di commettere errori o sviste in contratti o attività, che poi possano provocare danni o contenziosi”.

“Per questo, in un momento economico e sociale non semplice, offriamo alle piccole e medie imprese del territorio un piano di ripresa che consiste in una prima valutazione informale di eventuali criticità sia negli assetti, sia nell’attività esterna e nei rapporti di lavoro, che consenta di pianificare una concreta ripresa dopo lo stop dovuto alla pandemia”.

“Abbiamo anche in programma di concentrarci sui problemi del mondo femminile, certamente messo a dura prova nell’ultimo anno e al quale è stato chiesto, per la pandemia, un ulteriore sacrificio – ha proseguito l’avv. Francesca Bufalini – offrendo alle donne soluzioni e supporto sia per i profili di lavoro e previdenziali, ma anche per tutti gli aspetti relativi alla vita familiare e di relazione”.

Viterbo – L’interno dell’ufficio VT Legal

“Per presentare il nuovo studio, non solo alle Autorità, ma anche ai cittadini ed alle imprese viterbesi, offriamo in questo periodo una consulenza ed una valutazione conoscitiva che può essere prenotata al numero WhatsApp 3515855833

29 giugno, 2021