“Merlani è imprenditore competente, sono certo che guiderà al meglio questa realtà”

Viterbo - Le congratulazionidi Andrea Belli, presidente Ance, per la nomina del presidente della nuova camera di commercio

Viterbo – “Esprimo a nome di Ance Viterbo le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Domenico Merlani per la sua elezione a presidente della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo.

Andrea Belli

Merlani è un imprenditore competente ed esperto e sono certo che guiderà al meglio questa realtà, in quanto ha già ricoperto con successo la carica di presidente della Camera di Commercio di Viterbo ed è stato inoltre commissario straordinario per l’unificazione degli enti camerali di Viterbo e Rieti prevista dalla riforma del 2016.

Con la nomina di oggi, potrà essere ancor di più di aiuto allo sviluppo delle imprese del nostro territorio, in particolare in un momento delicato come quello che stiamo attraversando”.

Così Andrea Belli, presidente di Ance Viterbo (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

27 luglio, 2021