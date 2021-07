Viterbo - Arrestato 30enne - Nei guai anche una 40enne che si era allontanata dalla sua casa in centro senza l’autorizzazione del giudice

Viterbo – Ai domiciliari per spaccio, evade e viene rintracciato su un taxi.

Nello scorso fine settimana i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, rispettivamente a carico di un 30enne viterbese e una 40enne salernitana residenti nel capoluogo.

Carabinieri

“Il primo provvedimento – si legge in una nota – è stato emesso dal tribunale di Viterbo su richiesta dei militari del Norm, in aggravamento e in sostituzione della misura cautelare dei domiciliari cui era sottoposto il viterbese dal mese di febbraio, misura all’epoca applicata in quanto era stato riconosciuto responsabile di circa cinquanta episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, nei confronti di svariati assuntori provenienti dalla provincia di Viterbo.

Proprio per questi fatti, il 17 giugno scorso, lo stesso tribunale lo aveva condannato in primo grado, alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione oltre a 12mila 133 euro di multa, mantenendo la custodia cautelare degli arresti domiciliari.

La richiesta di aggravare la misura cautelare è stata richiesta per quanto accaduto la sera del 20 luglio, quando il soggetto nel corso di un controllo degli arresti domiciliari è risultato essersi allontanato arbitrariamente.

E’ stato poi rintracciato dopo più di un’ora dai carabinieri del Norm a bordo di un taxi, mentre era diretto verso una frazione della città, tentando senza successo di scappare a piedi. Bloccato e portato in caserma, l’uomo è stato denunciato per poi essere rimesso ai domiciliari nella sua casa, dove avrebbe messo in atto pericolose azioni di autolesionismo con l’uso di armi da taglio che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Venerdì mattina l’epilogo, l’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Rieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria”.

Il secondo provvedimento è stato emesso dalla corte di appello di Roma su richiesta del procuratore generale, “al quale – continua la nota – era arrivata un’analoga richiesta dei militari del Norm, anche in questo caso in aggravamento e in sostituzione della misura cautelare dei domiciliari cui era sottoposta in una casa del centro storico la salernitana, dal mese di giugno, misura peraltro a quel tempo applicata non avendo la stessa mai ottemperato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria irrogatole in seguito ad un arresto per detenzione ai fini di spaccio.

La richiesta di aggravare la misura cautelare è nata in conseguenza a diversi controlli eseguiti la scorsa settimana nella sua casa, in cui i carabinieri hanno accertato che la donna si era allontanata senza l’autorizzazione del giudice competente. Proprio per l’evasione era partita una denuncia.

Anche la donna giovedì mattina è stata arrestata e portata a carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’autorità giudiziaria”.

26 luglio, 2021