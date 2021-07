Roma - Il senatore Fusco e altri esponenti della Lega alla manifestazione Coldiretti sul palco con Matteo Salvini

Condividi la notizia:











Roma – “Allarme invasione cinghiali sempre più vicini ad abitazioni e scuole”. La Lega oggi in piazza a Roma, alla manifestazione voluta da Coldiretti per fare fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza.

Da Viterbo, diversi rappresentanti al fianco degli addetti al settore agricolo e i leghisti hanno dato il loro sostegno. Da Viterbo, insieme a Matteo Salvini, il senatore Umberto Fusco, l’assessora comunale Ludovica Salcini (Agricoltura) e il consigliere Valter Rinaldo Merli.

Non solo un pericolo potenziale per le persone, ma anche un danno economico, con la distruzione di produzioni alimentari.

“Insieme a Matteo Salvini e ai colleghi della Lega – spiega Fusco – per sostenere l’iniziativa di Coldiretti, volta a lanciare un allarme nazionale sull’invasione dei cinghiali in Italia che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole e distruggendo produzioni alimentari”.

– Emergenza cinghiali, anche il comune di Viterbo alla manifestazione di Coldiretti

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021