“Ancora rifiuti, se il risultato del viaggio a Roma è questo…”

Viterbo - Comune - Santucci, capogruppo Fondazione critico verso l'ultimo provvedimento regionale arrivato dopo il vertice dal prefetto di Roma: "Riaprire Malagrotta unica soluzione"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo seguito con molto interesse ed un po’ di sincera curiosità, l’iniziativa di questi giorni del sindaco di Viterbo sui rifiuti, compreso il viaggio della speranza dal prefetto della capitale, già agli onori della cronaca per l’attacco al viterbese Bonucci.

Come detto in consiglio comunale, noi di Fondazione, riteniamo insostenibile la gestione attuale, figlia dell’indecisione totale e dello scaricabarile fra la regione Lazio ed il comune di Roma.

È del tutto evidente che dopo 25 anni dall’approvazione del piano rifiuti della provincia di Viterbo, ancora si stia in questa regione, all’anno zero della chiusura del ciclo dello smaltimento.

I festeggiamenti per la chiusura di Malagrotta, simili a quelli della recente vittoria della nazionale, non potevano che portare a questa situazione assurda, per cui Viterbo, nei fatti sta diventando essa stessa la nuova Malagrotta laziale.

Né la scelta di Albano, né la complicata riapertura del sito di Roccasecca possono essere una vera e duratura alternativa nel breve periodo, considerando che a questo ritmo fra 6 mesi l’attuale sedime di Monterazzano sarà colmo.

Per questo, invece di confortevoli passeggiate nel centro di Roma con organi incompetenti per legge, sarebbe più utile per Viterbo, convocare regione Lazio e comune capitale ad un incontro urgente, in cui chiedere ufficialmente la riapertura del sito di Malagrotta, (utilizzabile per 5 milioni di mc) almeno fino alla definizione di un definitivo ciclo regionale dei rifiuti; che speriamo avvenga subito dopo le elezioni amministrative di Roma.

Giovanni Maria Santucci Capogruppo consiliare Fondazione

17 luglio, 2021