“Area cardiologica Belcolle, trovato l’accordo”

Viterbo - Soddisfatto Giancarlo Catani, segretario provinciale Fials

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La direzione sanitaria della Asl Viterbo ha affrontato aspetti rilevanti che riguardano il personale infermieristico nell’ambito della organizzazione dell’attività lavorativa dell’area cardiologica presso l’ospedale di Belcolle.

È stata condivisa pertanto, una proposta organizzativa tra direzione Asl, coordinatore ed infermieri, per la riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità del personale infermieristico.

Come più volte richiesto e sollecitato dalla scrivente organizzazione sindacale, si è deciso, essendo migliorate le condizioni relative alla dotazione organica degli infermieri, di eliminare la pronta disponibilità per le urgenze notturne feriali, che verranno assicurate da personale in servizio ordinario, mentre i turni di pronta disponibilità della domenica e notturna festiva, verranno ripartiti in modo equo ed indifferenziato tra tutti gli infermieri della cardiologia e dell’elettrofisiologia.

Prendiamo atto con soddisfazione dell’accordo raggiunto, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il miglioramento dell’assistenza del paziente cardiologico e delle condizioni di lavoro del personale preposto.

Il segretario provinciale Fials Giancarlo Catani

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021