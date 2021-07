“Autorevole protagonista della vita economica, sociale e culturale”

Viterbo - Il cordoglio di Angelo Pieri e Luigia Melaragni, rispettivamente presidente e segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, per la morte di Aldo Perugi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Con la scomparsa di Aldo Perugi, la provincia di Viterbo perde un autorevole protagonista della sua vita economica, sociale e culturale”. Così Angelo Pieri e Luigia Melaragni, rispettivamente presidente e segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Angelo Pieri e Luigia Melaragni

“Nel lungo periodo in cui Perugi ha ricoperto il ruolo di segretario generale della camera di commercio, la Cna ha potuto apprezzarne la competenza, il rigore e l’impegno per la crescita e l’ammodernamento del tessuto produttivo.

Il dialogo con lui non si è mai interrotto, perché il suo contributo alla valorizzazione del territorio è stato significativo anche successivamente all’incarico nell’ente camerale, come testimoniano le tante iniziative e gli interventi di recupero sostenuti nel capoluogo. Ci piace altresì ricordare il suo convinto supporto al progetto di Cna per l’artigianato artistico, settore che considerava ‘fattore distintivo di qualità ed espressivo di valori, di cui si sente in pieno l’esigenza rispetto alla massificazione dei processi del produrre senza l’impronta dello spirito’, e il suo entusiasmo nel presiedere la giuria della prima edizione della nostra mostra concorso dedicata ai mestieri d’arte”.

Cna Viterbo e Civitavecchia

Condividi la notizia:











5 luglio, 2021