“Cinghiali nel campo di calcio, 6mila euro di danni”

E’ la segnalazione di Roberto Chiurazzi, presidente dell’Asd Cura calcio di Vetralla che ha in gestione il campo sportivo comunale “L. Nagni”.

I cinghiali hanno sfondato le reti e hanno distrutto il manto erboso.

“Il nostro non è un campo di mais ma, come vedete dalla foto, un campo di calcio che fino a che non sono entrati i cinghiali, era un perfetto campo in erba – racconta Chiurazzi -. Vedete voi come lo hanno ridotto. Abbiamo chiesto un risarcimento per i danni subiti alla regione Lazio, ma la risposta è stata negativa.

Ci hanno risposto picche, una cosa indegna. Prima ci dicono che c’è l’assicurazione, ci fanno fare tutto l’iter burocratico e poi mandano la lettera dicendo che non è di loro competenza perché si tratterebbe di una recinzione non a carico della regione.

Danni subiti per ripristino del manto erboso: 6mila euro. Ed è una spesa che abbiamo dovuto pagare di tasca nostra perché non potevamo lasciare il campo in quelle condizioni.

Inoltre le 6mila euro sono servite per intervenire solo sul manto erboso. Ci sono voluti altri 3mila euro per il recinto, abbiamo dovuto mettere la rete elettrosaldata sperando che i cinghiali non riescano a sfondare anche quella”.

27 luglio, 2021