“Cinghiali vera emergenza nazionale per danni ai raccolti e salute pubblica”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni, ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Coldiretti “Città e campagna unite contro i cinghiali”.

Il senatore di Forza Italia, da sempre sensibile al tema, è stato chiamato a intervenire dal palco in qualità di rappresentante dell’esecutivo. Come prima cosa ha voluto ringraziare gli agricoltori presenti per il grande lavoro fatto sotto pandemia, grazie al quale ai cittadini non è mai mancato nessun genere alimentare nei banchi alimentari. Battistoni ha poi proseguito ricordando che “il problema della fauna selvatica passa dalla modifica della legge 157 del ’92, senza la quale, rimane difficile dare risposte su questo tema”.

Ha sottolineato, poi, che “due anni fa, da questo palco, sono state fatte tante promesse, ma, da allora, nulla è cambiato. Ribadisco il mio impegno, ma faccio appello a tutti i rappresentanti politici di essere conseguenti rispetto a ciò che si dice in queste sedi, con atti legislativi concreti. I cinghiali sono una vera emergenza nazionale per i danni ai raccolti come anche per la salute pubblica”.

Presente una delegazione di Forza Italia, con il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci, il sindaco di Barbarano Romano Rinaldo Marchesi, il vicesindaco di Valentano Emanuela Zapponi, il presidente del consiglio comunale di Civita Castellana Claudio Parroccini e il commissario provinciale Andrea Di Sorte, i quali si sono intrattenuti per uno scambio di saluti con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’evento.

8 luglio, 2021