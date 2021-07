Fabbro - Due denunce dei carabinieri

Condividi la notizia:











Fabbro – Con la scusa di vendergli una cassetta di frutta lo rapinano. Denunciati in due.

“La stazione carabinieri di Fabro – si legge in una nota – ha denunciato alla procura della Repubblica di Terni due uomini, 35 e 34 anni, pregiudicati di origini campane che nel mese di aprile hanno commesso una rapina ai danni di un uomo 76enne del posto.

La dinamica della rapina si è sviluppata secondo un copione ben preciso, messo in atto da molti malviventi sul territorio nazionale, che ha preso alla sprovvista l’ignara vittima.

Il cittadino fabrese è stato avvicinato dai due uomini a bordo di un furgone che, spacciandosi per fruttivendoli, hanno cercato di vendergli una cassetta di frutta.

È stato a quel punto, quando l’uomo ha preso in mano il portafogli per pagare, che i due glielo hanno strappato dalle mani e l’hanno spinto per allontanarlo ed assicurarsi immediatamente la fuga”.

Conclude la nota che “grazie alla descrizione fornita dalla vittima ed alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto i militari hanno individuato i due rapinatori e li hanno denunciati”.

Condividi la notizia:











6 luglio, 2021