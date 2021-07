“Il consigliere Rossi cita su Facebook lo scrittore neonazista Degrelle”

Civita Castellana - Il circolo del Pd invita il sindaco Giampieri a fare "chiarezza per difendere l’onorabilità dell’istituzione che rappresenta"

Civita Castellana – “Il consigliere comunale Marco Rossi ha citato su Facebook lo scrittore neonazista Leon Degrelle”. Lo afferma il circolo Pd di Civita Castellana, che commenta un post pubblicato nei giorni scorsi dall’esponente di Fratelli d’Italia sul profilo Marco Scozia. “Il consigliere Rossi – precisa il commissario del circolo Pd Alessandro Mazzoli – su Facebook si firma come Marco Scozia, lo pseudonimo che ha indicato anche nelle liste alle elezioni comunali”.

Civita Castellana – Il consigliere comunale Marco Rossi

Riceviamo e pubblichiamo – Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Civita Castellana Marco Rossi ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui riporta un piccolo stralcio del libro “Militia”, saggio storico-politico di Léon Degrelle.

Il post apparso sul profilo Marco Scozia, pseudonimo di Marco Rossi

Degrelle non è stato semplicemente uno scrittore e un politico. E’ stato il fondatore del rexismo, movimento nazionalista belga d’ispirazione cattolica (successivamente sconfessato dalla chiesa che ne prese le distanze), una delle principali figure del neonazismo e riferimento significativo per alcuni movimenti dell’estrema destra europea. Il suo movimento collaborò e fu finanziato dal Partito fascista di Mussolini e dai nazisti di Hitler.

A distanza di poco tempo dall’episodio che ha portato alle dimissioni della consigliera comunale di Forza Italia, Floriana Vaglio, non solo ci risiamo, ma anche con un certo salto di qualità. E cioè con l’apparente furbizia di individuare una figura meno nota all’opinione pubblica per richiamare, però, lo stesso armamentario ideologico di cui questa destra continua a nutrirsi.

Almeno questa volta ci siano risparmiate le giustificazioni finte del tipo “ma no, non era questa l’intenzione” oppure “è solo un pensiero preso fra tanti” o addirittura “non c’entra niente con la politica” e bla bla bla. No, questa volta no. Perché ormai è chiaro che sul tavolo c’è un problema gigantesco che si chiama rispetto della dignità delle istituzioni democratiche e repubblicane.

Esattamente il rispetto, consigliere Rossi, che lei sembra avere tanto a cuore. Il rispetto per la democrazia che prevede principi antitetici a quelli professati e praticati in vita da Degrelle.

Quindi se lei condivide le idee di Degrelle non è compatibile con la permanenza nelle istituzioni e deve trarne le conseguenze. E a questo punto il sindaco Giampieri dovrebbe pronunciare una parola di chiarezza per difendere l’onorabilità dell’istituzione che rappresenta.

In questo periodo il suo partito, Fratelli d’Italia, è impegnato a dimostrare come i vaccini e il green pass facciano parte di un piano per limitare la libertà e insediare la dittatura sanitaria in Italia e in Europa. Scusi la domanda, ma con quale credibilità sostenete queste cose?

Circolo Pd Civita Castellana

29 luglio, 2021