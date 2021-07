Ddl Zan, nessun accordo: voto in aula su calendarizzazione

Roma - Il relatore della Lega Ostellari propone di togliere dal testo i riferimenti all'identità di genere

Roma – Fumata nera sul disegno di legge Zan al tavolo dei capigruppo in Senato. Non c’è stato nessun accordo sulle modifiche proposte dal relatore della Lega Andrea Ostellari. Come chiesto da Movimento 5 stelle, Partito democratico, Italia viva e Liberi e uguali oggi l’aula voterà la calendarizzazione del testo in aula, a partire dalle 16,30, con l’obiettivo di arrivare al voto sulla legge di contrasto all’omotransfobia il 13 luglio prossimo.

Viterbo – lgbtqia+ – Il sit in per l’approvazione della legge Zan

A quanto si apprende, una delle proposte del relatore Andrea Ostellari per modificare il Ddl Zan, sarebbe stata quella di eliminare “nel disegno di legge, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Ma non si sarebbe trovato un accordo, resta dunque atteso il voto in Aula.

“Continuerò a fare il presidente, senza farmi tirare dalla giacca da nessuno, vogliono andare in Aula? Si assumeranno la loro responsabilità”, ha detto Ostellari al termine del tavolo dei capigruppo. “Ho fatto proposta di sintesi – ricorda – che aveva raccolto l’ok di Lega, Fi, autonomie, Iv, l’assoluta maggioranza del tavolo, ma si è voluto fare altro, noi eravamo per il dialogo, qualcuno ha detto di no”.

Intanto, la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, afferma: “Di fronte al tentativo del presidente Ostellari di privare completamente di tutele le persone trans eliminando l’espressione ‘identità di genere’, mi auguro che tutte le forze che hanno votato il ddl Zan alla Camera facciano quadrato attorno al testo. Finalmente la Lega ha gettato la maschera e si è capito che non vogliono questa legge facendo di tutto per affossarla. Chi si presta a questo gioco allo sfascio, sulla pelle delle persone, ne sarà responsabile”.

6 luglio, 2021