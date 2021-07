“Diamo a Bonucci le chiavi della città”

Politica - La proposta di Viterbo 2020 al consiglio comunale: "Crediamo che Leonardo sia l’esempio di campione da seguire per i nostri giovani"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo Viterbo 2020 propone al consiglio comunale e alla Città di Viterbo di conferire le chiavi della città, la più alta onorificenza cittadina prevista, al suo concittadino più celebrato dei nostri giorni, Leonardo Bonucci, protagonista assoluto nel gruppo di ragazzi straordinari che sotto la guida di Roberto Mancini si sono resi protagonisti di una delle pagine sportive più importanti della storia italiana: la vittoria del campionato europeo per Nazioni.

Sport – Calcio – Leonardo Bonucci con la maglia della Nazionale

Questa vicenda sportiva, svolta nel pieno di una pandemia senza precedenti nella storia del mondo, oggi più che in qualsiasi altra occasione del passato riveste una connotazione culturale e sociale unica, perchè al di là della qualità dimostrata sotto il profilo tecnico sportivo, i comportamenti, il contegno, le dichiarazioni, fuori e dentro il campo, dei calciatori ed in particolare di Leonardo, leader del gruppo dei giocatori, sono stati sempre di altissimo profilo, all’insegna della correttezza, del rispetto e leale competizione, dell’esaltazione del gruppo rispetto alle pur evidenti qualità dei singoli.

Crediamo che Leonardo sia l’esempio di campione da seguire per i nostri giovani (e non solo), dentro e fuori dal campo da gioco, portatore del messaggio di unione tra persone, di squadra che condivide obiettivi e speranze, simbolo di rinascita e superamento collettivo di difficoltà e pericoli; nostro concittadino, viterbese che più viterbese non si può, nato e cresciuto a Pianoscarano, il quartiere più rappresentativo della Vecchia Città.

Auspichiamo che tale proposta sia condivisa dall’intera città e la mettiamo a disposizione di tutti coloro che intendano celebrare a dovere una figura così rappresentativa della storia dello sport nazionale.

Movimento Civico Viterbo 2020

14 luglio, 2021