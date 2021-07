“Dinosauri in Carne e Ossa”: il primo Carnivoro è già a Viterbo!

Viterbo - L'esposizione è realizzata da ViterDino Eventi e Archeoares - Aperta al pubblico dal 31 luglio al 12 settembre al Giardino del Museo Colle del Duomo

Viterbo – sponsorizzato – ViterDino Eventi e Archeoares, gli organizzatori di “Dinosauri in Carne e Ossa”, sono al settimo cielo: il primo Carnivoro, un Neovenator Salerii è già a Viterbo e visibile al Centro Commerciale Tuscia per la felicità di grandi e piccolini. “Un evento nell’evento” come lo hanno definito Daniele Mautone e Davide Argentieri che ringraziano il Direttore Paolo Galli per la collaborazione instaurata. È freschissima infatti la notizia dell’arrivo di questo meraviglioso esemplare presso il Centro Commerciale, inserito in una scenografia molto suggestiva, creata con passione da Alessia Taurchini la “Land Artist” viterbese nella squadra di ViterDino Eventi che cerca di ricreare l’habitat dell’animale, enorme, 7 metri di lunghezza! Il Carnivoro 125 milioni di anni fa era al vertice della catena alimentare e fa parte degli allosauroidi del Cretacico.

Viterbo – La mostra “Dinosauri in Carne e Ossa”

Questo è quindi un piccolo assaggio, un’anticipazione della vera esposizione di Dinosauri a grandezza naturale che dal 31 Luglio al 12 Settembre 2021, presso il Giardino del Museo Colle del Duomo – Palazzo dei Papi invaderanno la città per la gioia soprattutto dei più piccoli ma anche di semplici curiosi che per la prima volta potranno godere di un posto inedito all’aperto che spazia verso paesaggi mozzafiato sulla nostra città ma è anche un’occasione ghiotta per il movimento turistico e il rilancio della nostra splendida città per movimentare cercando di fare lavorare commercianti, ristoratori, strutture ricettive e tutte le categorie che ruotano attorno agli eventi.

Le ricostruzioni, tutte a grandezza naturale, di animali estinti, dall’Allosauro, al Dracorex, a Tito primo dinosauro sauropode italiano, un Titanosauro di sei metri che sarebbe vissuto circa 112 milioni di anni fa potranno essere ammirate molto presto, si può dire che sia iniziato il countdown.

L’attesa è grande anche per l’enorme Diplodoco (alto 9 metri e lungo 18 metri), e il potente T-Rex (alto 6 metri lungo 8 metri). sarà in squadra per rendere ancora più emozionante il Giardino espositivo.

L’esposizione è organizzata da ViterDino Eventi del Presidente Daniele Mautone e Davide Argentieri insieme ad Archeoares di Gianpaolo Serone, Bruno Blanco e Francesco Aliperti, con l’importante Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Marco De Carolis e la sinergia di Antonella Sberna con il suo Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili. Sarà realizzata con la collaborazione di partner importanti: Diocesi di Viterbo, Geomodel, Erika Orsini Fotografie – SG Social Equipe di Serena Gargano, Tusciaweb e Galeotti Editore e con lo straordinario supporto del Main Sponsor l’Associazione Culturale e Ambientale GEA (Gestione e Educazione Ambientale) con il suo Bosco Didattico Tenuta Sant’Egidio di Soriano nel Cimino, e dei Partner Ufficiali Coldwell Banker (FRG & Partner di Via Caioroli 28 Viterbo) Dal Peschereccio Agrifish, Ranucci Catering e il Centro Commerciale Tuscia.

La biglietteria online è già aperta: www.liveticket.it/viterdinoeventi

Tutte le news e le info su Facebook ViterDino Eventi. viterdino.eventi@gmail.com

Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909 ViterDino Eventi – Archeoares

20 luglio, 2021