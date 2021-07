Viterbo - Il cuore non c'entra, semmai la politica - L'ex assessore leghista a un'iniziativa di Fratelli d'Italia con foto di gruppo insieme alla leader

Viterbo – (g.f.) – Enrico Maria Contardo “corteggia” Giorgia Meloni? Il cuore però non c’entra.

L’unico sentimento chiamato in causa, al massimo è quello politico.

Un innamoramento da parte dell’ex assessore Lega verso Fratelli d’Italia. Chissà.

Enrico Maria Contardo insieme a Giorgia Meloni ed esponenti FdI

In un incontro alle Terme dei Papi, convocato dal partito di Mauro Rotelli alcune settimane fa per fare il punto su tre anni d’amministrazione comunale, Contardo, fresco d’uscita dalla giunta Arena e dalla Lega si era visto in sala.

Posizione defilata e poi, tra un intervento e l’altro, si è messo a parlare con Gianmaria Santucci, suo ex collega di maggioranza. Una volta concluso l’incontro, cordiale saluto con Mauro Rotelli.

Poi nulla. Almeno ufficialmente.

Fino all’altra sera, quando è comparso di nuovo insieme a Fratelli e sorelle d’Italia. Alla cena di autofinanziamento per il candidato a sindaco di Roma, Enrico Michetti.

È vero, si trattava di un’iniziativa di tutta la coalizione del centrodestra, ma Contardo è apparso, che coincidenza, nella foto di gruppo con FdI di Viterbo e insieme a Giorgia Meloni.

Il flirt sembra proprio esserci. Non con la Meloni, ma con il partito.

La moglie di Contardo, consigliera Ombretta Perlorca, può stare tranquilla. Anzi, essendo anche lei uscita dalla Lega, magari troverà col suo compagno una nuova casa. Politica, s’intende.

30 luglio, 2021