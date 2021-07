Eurovision 2022, Viterbo si candida per ospitare il festival musicale

Spettacolo - Diciassette le città italiane che si sono proposte - Nel Lazio anche Roma

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Eurovision song contest 2022, anche Viterbo tra le città candidate a ospitare il festival musicale che si svolgerà in Italia a maggio prossimo. La 66esima edizione della manifestazione europea verrà organizzata nel Bel paese dopo l’ultima vittoria dei Måneskin. Con la canzone Zitti e buoni, il gruppo rock si è imposto sul palco della Rotterdam Ahoy, nei Paesi Bassi.

Eurovision 2021 – La vittoria dei Måneskin

All’annuncio Rai per la manifestazione di interesse, pubblicato il 7 luglio scorso, hanno risposto diciassette città italiane, compreso il capoluogo della Tuscia. La televisione pubblica, in coordinamento con European broadcasting union, che produce l’Eurovision, farà la propria scelta entro la fine di agosto.

Viterbo dovrà vedersela, tra i capoluoghi di regione, con Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino e Trieste. Tra i capoluoghi di provincia, invece, Alessandria, Matera, Pesaro e Rimini. Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).

“Tutte le città che hanno presentato la candidatura – spiega la Rai – riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all’Esc 2022”. Si tratta del Bid book. “La selezione – sottolinea la Rai – avrà luogo tra le città che si saranno dichiarate disponibili ad ospitare e a supportare l’evento anche attraverso la messa a disposizione di strutture e di contributi economici”.

Eurovision 2021 – La Rotterdam Ahoy

I requisiti principali per ospitare il contest europeo prevedono che la città ospitante debba essere dotata di un aeroporto internazionale che disti non più di un’ora e trenta minuti da essa. Un’offerta alberghiera di oltre 2mila stanze nelle aree contigue all’evento.

L’infrastruttura destinata a ospitare il festival deve essere al coperto, dotata di aria condizionata secondo gli standard vigenti e ben perimetrabile. Avere una capienza di 8mila – 10mila spettatori nella sala principale durante l’evento (che corrisponda al 70% della capienza massima prevista per i normali concerti, prendendo in considerazione le specifiche esigenze per il palco e la produzione di Esc). Essere dotata di un’area principale che possa ospitare un allestimento e tutti gli altri requisiti necessari a realizzare una produzione di alto livello, in particolare, con altezze disponibili di circa 18 metri con buone capacità di carico sul tetto e facile accesso al carico.

La struttura logistica intorno all’area principale, inoltre, deve essere in grado di supportare le esigenze della produzione con infrastrutture per la sicurezza, un centro stampa per mille giornalisti, un’area per le delegazioni (artisti) che includa i camerini, strutture per il personale ed uffici, un’area per l’hospitality, servizi per il pubblico come toilettes e punti per la vendita di cibo e bevande.

La struttura, infine, deve disporre di aree a raso e di facile accesso, contigue e integrate nel perimetro dell’infrastruttura per il supporto tecnico-logistico di 5mila metri quadrati. Essere disponibile in esclusiva per sei settimane prima dell’evento, per le due settimane dello show e una settimana dopo la fine dell’evento per il disallestimento.

Ad occhio e croce la strada per Viterbo è tutt’altro che in discesa.

13 luglio, 2021