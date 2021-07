Francesco Puocci pronto per l’Hungarian baja

Sport - Enduro - Il pilota di Vetralla sarà in gara nella terza prova del mondiale rally raid

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – 5-8 agosto. Date che segnano la continuazione della partecipazione del nostro pilota viterbese Francesco Puocci, alla guida del suo Ktm 450 Rally replica, a eventi di portata mondiale. Si terrà infatti il Hungarian baja in Ungheria.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti in occasione dell’Andalucia rally e del rally in Albania, Frank parteciperà alla terza tappa puntando anche questa volta a far sventolare il tricolore in un territorio tutto nuovo per lui.

La partenza è, quindi, prevista nei primi giorni del mese di agosto per essere presente il giorno 4 per le verifiche nella città di Vàrpalota.

Non ci resta che attendere che scorrano questi ultimi giorni per vivere l’adrenalina che solo Frank ci sa regalare.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021