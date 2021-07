Viterbo - Il presidente di Mio Italia: "Situazione delicata, giovedì mi trasferirò per stare vicino a Fabrizio"

Viterbo – Il fratello di Paolo Bianchini ricoverato in Messico per Covid.

Fabrizio Bianchini

“La situazione è molto delicata” spiega il presidente nazionale di Mio Italia ed ex consigliere comunale, scrivendo una nota su Facebook in cui chiede rispetto e preghiere per il fratello Fabrizio.

“Stiamo monitorando con la Asl di Viterbo, l’unità di Crisi della Farnesina e il Console di Playa del Carmen la situazione – scrive Bianchini – Giovedì mi trasferirò in Messico per stare accanto a Fabrizio”.

“La mia famiglia sente tantissimo il calore e la vicinanza di molti di voi. Per questo vi ringraziamo di cuore e ci state dando tanta forza” conclude, chiedendo a tutti la gentilezza di non essere disturbato perché, sottolinea “ho isogno del telefono libero e di avere un pochino di tranquillità per quanto possibile in questa situazione”. “Grazie per la comprensione e pregate per Bizio”.

