Green pass, arriva l’app per i controlli e le sanzioni

Roma – Con il nuovo decreto Covid l’obbligatorietà del green pass verrà estesa per una serie di attività e servizi. Dal 6 agosto la certificazione dovrà essere esibita per sedersi nei tavoli di bar e ristoranti al chiuso, oltre che per spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri.

Insieme all’obbligo arriveranno anche i controlli e le sanzioni. Per controllare la validità del green pass, il ministero della Salute – tramite Sogei – ha sviluppato l’app VerificaC19.

L’App VerificaC19 può essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni verdi. Tra i “verificatori” ci sono le forze dell’ordine ma anche i gestori di locali, ristoranti, palestre, musei: tutti coloro che erogano i servizi per cui è necessario mostrare il pass.

Utilizzarla sarà molto semplice, basterà inquadrare il QR code con l’app, che leggerà il codice e ne estrarrà le informazioni per procedere con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale. Poi l’app mostrerà graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della certificazione. Sulla schermata apparirà un segno verde in caso affermativo o rosso qualora il green pass risulti scaduto.

Per completare la verifica, bisognerà accertarsi che il pass appartenga al soggetto chiedendo di mostrare un documento di identità, dal momento che la app mostrerà nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione verde.

Per i trasgressori le multe vanno dai 400 ai mille euro. Le sanzioni vengono applicate sia per il cliente sia per l’esercente. In caso di violazione reiterata per tre volte, l’esercizio può essere chiuso fino a dieci giorni.

