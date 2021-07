Guarda chi si vede, Enrico Maria Contardo da Fratelli d’Italia…

Viterbo - A sorpresa l'ex assessore sfiduciato dalla Lega compare all'incontro alle Terme dei papi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Guarda chi si rivede… all’incontro alle Terme dei Papi, per fare il punto dopo tre anni d’amministrazione comunale, organizzato da Fratelli d’Italia, c’è Enrico Maria Contardo.

L’ex assessore comunale, sfiduciato dal suo ormai ex partito, la Lega, dalla sua uscita di giunta non si era più visto. Fino a oggi. Non sul banco dei relatori ma in sala. Pur sempre qualcosa. E in sala si è anche rivisto Manuel Catini, ex assessore e oggi consigliere comunale a Tarquinia.

Enrico Maria Contardo da Fratelli d’Italia

Contardo attualmente non ha ruoli, ma nell’ambito del centrodestra cittadino è un politico di lungo corso. Tanto che Mauro Rotelli, deputato FdI, intervenendo non può non notare come il più fotografato sia proprio l’ex componente della squadra del sindaco Giovanni Arena.

La sua presenza non è di secondo piano nell’ambito degli equilibri a palazzo dei Priori, in maggioranza. Contardo non è in consiglio comunale, ma Ombretta Perlorca sì. La compagna, che ha seguito politicamente il consorte abbandonando la Lega.

Doveva entrare nel gruppo misto, ma non è possibile per ragioni tecniche. La visita di Contardo alle Terme potrebbe aprire nuovi scenari. Chissà…

Giuseppe Ferlicca

6 luglio, 2021