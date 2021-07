Economia - Alla D.M. srl di Viterbo sicurezza e pulizia, nel massimo rispetto per l'ambiente

Viterbo – sponsorizzato – Hai un ufficio e devi smaltire toner o archivi cartacei? Ai tuoi rifiuti pensiamo noi. Sicurezza e pulizia, nel massimo rispetto per l’ambiente.

La D.M. srl di Viterbo oggi propone un importante servizio di smaltimento dei rifiuti di ufficio.

Vista la particolare attenzione all’ambiente la D.M. srl sta proponendo soluzioni per tutti i settori lavorativi, soluzioni mirate a risolvere problemi di smaltimento rifiuti dal più piccolo al più grande.

Ed è proprio per questo che la D.M. srlpropone,tra le varie formule, un servizio di micro raccolta per tutti gli uffici per lo smaltimento di Toner e Archivi cartacei, tutto con una semplice chiamata.

Toner

La D.M. srl, infatti, mette a disposizione dei propri clienti Ecobox, contenitori specifici per lo stoccaggio dei toner, che consentono di lavorare in sicurezza e mantenere l’ufficio pulito e ordinato, dando un’immagine green e rispettando l’ambiente ed il prossimo.

Ecobox

Inoltre, la D.M. srl offre il servizio di smaltimentodi Archivi Cartacei, con annesso servizio di facchinaggio e ritiro direttamente dalla scaffalatura, rispettando la normativa sulla privacy e applicando eventuali procedure di sicurezza e riservatezza richieste dal cliente.

Archivio

Lo “Smaltimento dei rifiuti d’ufficio” è un servizio rivolto alle aziende, agli Enti Pubblici, ai liberi professionisti e a tutti coloro che possiedono uno studio e che intendono prestare attenzione all’impatto ambientale che tali rifiuti possono generare.

La D.M. srl propone formule personalizzate per ogni esigenza e necessità, mettendo a disposizione del cliente tutta la propria esperienza e professionalità.

Vuoi saperne di più? Basta contattare gli uffici e conoscere, senza alcun vincolo, costi e modalità.

I 50 anni di storia della D.M. srl garantiscono tutta la serietà e la professionalità necessaria per operare in un settore così importante e delicato. Ed è per questo, in nome della lunga esperienza, che tale Azienda ha concentrato la sua attenzione negli ultimi anni verso l’ambiente e un costante sviluppo verso l’economia circolare, decidendo di mettere la propria organizzazione ed esperienza a disposizione di tutti.

Sede di Dm Ecologia

Chiedi un preventivo gratuito.

Chiedere un preventivo non costa niente!

Due possibilità di contatto:

– via mail, basta cliccare sul link:https://dmecologia.it/preventivo-smaltimento/e scrivere direttamente

– telefono, chiamando il numero 0761/250581 e potrete chiedere ad un operatore tutto quello di cui avete bisogno

19 luglio, 2021