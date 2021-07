“Il dono della natura”, inaugurata la mostra di Marcello Silvestri

Tarquinia - Al museo archeologico la presentazione delle opere dell'artista di origini veronesi e di adozione tarquiniese - Il critico d'arte Gianluca Marziani: "Ritroviamo materie che hanno subìto la pressione del tempo e la consumazione dello spazio, diventando archeologie del paesaggio"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – È stata inaugurata giovedì 22 luglio la mostra delle opere di Marcello Silvestri, dal titolo “Il dono della natura”, al museo nazionale archeologico di Tarquinia.

Un tributo all’artista di origini veronesi e di adozione tarquiniese. Un progetto realizzato in tempi molto rapidi, pur venendo da lontano. Nato da una idea scaturita da un profondo legame di affetto tra l’artista e il musicista tarquiniese, il Maestro Francesco Pierotti (che lo riabilitò con la musicoterapia, dopo un incidente, diversi anni fa) e Valeria Conticiani, ad entrambi molto vicina ed esperta di comunicazione, cultura ed eventi per professione.

Un segno del destino incrociare le proprie strade e, perseverando lungo il tempo, portare un sogno a tre a divenire realtà, grazie al contributo e l’ascolto partecipe di un personaggio validissimo nell’ambito della critica artistica del panorama non solo italiano, scelto non a caso dopo altri percorsi di lavoro già condivisi quasi vent’anni prima, Gianluca Marziani.

Merito e contributo altrettanto preziosi sono stati dovuto alla volontà e al vivo interesse eccezionalmente proattivo con cui la brillante assessora alla cultura di Tarquinia, Martina Tosoni, ha voluto e saputo accogliere questa proposta, esattamente coincidente con una sua progettualità artistica per la sua città. Dopo oltre un anno di pandemia come quello appena vissuto da tutti, la voglia di creare, di esprimersi e dare valore all’arte e alla cultura, come minimo comune denominatore di un riscatto, di una rinascita consapevole e di valore, hanno avuto il sopravvento, superando diversi limiti, non ultimi quelli temporali e manifestando una grande voglia di fare.

Dimostrandolo con i risultati di una squadra di persone che, fattivamente su campo in qualità di professionisti, si sono messe all’opera ciascuna per il proprio ruolo e settore, fino a raggiungere l’obiettivo sperato. Ed è stato così che in poche settimane, la coesione del team di lavoro, le competenze, l’entusiasmo condiviso giorno e notte studiando sulle carte e in costante filo diretto con il pittore, davanti ai pc, al telefono e oltre le distanze, hanno permesso la realizzazione del progetto che ha fatto brillare occhi e cuore di un artista maturo ma ancora candido nel cuore, Marcello Silvestri.

Un uomo che da tutta la vita lavora in silenzio, creando bellezza nella discrezione riservata che lo appartiene e che appartiene alle sue colline vista mare, nella campagna di Tarquinia. Una formazione giovanile in ambito teologico e filosofico gli hanno fornito una sensibilità simbiotica con la natura. Diventando ispirazione per la sua pittura. Una serie di ritratti che sono poesia e che, come dice il titolo stesso della mostra, nascono e si manifestano come doni della natura.

“La natura è il tema metafisico che aggrega l’intera produzione dell’artista – ha dichiarato Gianluca Marziani stesso, subito dopo averlo incontrato e conosciuto verso la fine dell’inverno 2021 -. Non si tratta mai di un accesso didascalico al paesaggio, al contrario tutto passa per la grammatica delle astrazioni apparenti, dentro una materia informale che brucia e asciuga, dentro una geometria liberata che rimodula la logica dello sguardo”

“I richiami mai scontati ad Alberto Burri, Afro, Toti Scialoja e Osvaldo Licini sono il patrimonio di ispirazioni traccianti, spinte implicite che si rileggono quando le opere sono ormai nel ciclo di una lunga carriera – ha aggiunto -. Nel viaggio antologico di Marcello Silvestri ritroviamo materie che hanno subìto la pressione del tempo e la consumazione dello spazio, diventando archeologie del paesaggio naturale, tante tracce e impronte che metabolizzano le comunanze in un personale pentagramma pittorico”.

Nei trascorsi dell’artista veronese diverse le sedi estere in cui ha creato, lavorato ed esposto (Salon d’Automne, il Palazzo dell’Unesco e il Palais du Luxembourg a Parigi; il Cirque Royal di Bruxelles dove ha collaborato con il coreografo Maurice Bejart; la Basilica di Assisi con la commissione per interpretare il Cantico delle Creature e il Pater Noster di San Francesco; a Roma presso Santa Maria del Popolo, a Milano presso la Fondazione Europa, non dimenticando i progetti a Madrid, Malaga, New York e Osaka) ma questa la prima volta nella sua Italia, l’unica vera mostra all’altezza delle sue capacità, nel suo paese, sul suolo dell’ormai sua terra d’appartenenza, la Tuscia, nella magica atmosfera di Palazzo Vitelleschi, struttura museale arcinota ovunque nel mondo.

Prestigioso infatti, va riconosciuto, è stato il contributo della direttrice Daniela De Angelis, che ha compreso il valore di questa ambiziosa iniziativa e ha rapidamente concesso l’accesso dell’arte contemporanea tra i reperti etruschi, custoditi magistralmente lì in sede e noti a livello planetario.

Un trionfo per Tarquinia e soprattutto per ‘intelligenza, per gli esseri umani, a partire da Marcello Silvestri e dalla sua famiglia (che vive per metà all’estero, in nord Europa), che ne hanno preso parte.

Ha dimostrato che la volontà può tutto, che la bellezza unisce le persone e le culture, con l’univoco linguaggio d’amore che è l’arte, che sa andare oltre il tempo, le distanze e ogni singola opinione di parte.

