Viterbo - Lo annuncia l'associazione - Il presidente Alfonso Antoniozzi: "Operiamo per aggregare cittadini che vogliano mettere le proprie competenze a disposizione di un progetto di città che prescinda dalle scadenze elettorali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Io sono civico” dà il benvenuto a Valerio De Nardo. “‘Io sono civico’ – spiega Alfonso Antoniozzi, presidente dell’associazione – è una piattaforma di cittadinanza attiva partecipata, non partitica e che non si presenterà alle elezioni. Operiamo per aggregare cittadini che vogliano mettere le proprie competenze a disposizione di un progetto di città che prescinda dalle scadenze elettorali e la partecipazione di Valerio va proprio in questa direzione”.

Viterbo – Valerio De Nardo

“Parto dalla constatazione che la città – afferma Valerio De Nardo – sta attraversando un momento di forte difficoltà, che nasce da prima e va oltre la crisi generata dalla pandemia. La politica e la gestione amministrativa degli ultimi anni si sono rivelate e si stanno confermando inadeguate a invertire questa tendenza e pertanto vorrei contribuire a riempire la cassetta degli attrezzi di un’alternativa concreta ad un sistema che rischia di portare Viterbo alla deriva”.

“Credo che l’associazione ‘Io sono civico’ – prosegue De Nardo – sia uno spazio dove provarci, perché solo investendo nella cittadinanza attiva e nella creazione di consapevolezza critica diffusa possiamo uscire da questa spirale di degrado”.

“In ‘Io sono civico’ – continua Antoniozzi – operano gruppi di lavoro tematici che elaborano progetti e proposte per la città, oltre a stimolare alla partecipazione attiva della cittadinanza. Cultura, urbanistica e verde pubblico, sociale, sicurezza, sport e benessere sono tra i molti temi che trattiamo quotidianamente in stretta sinergia con le imprese, le associazioni ed i professionisti della città”.

Alfonso Antoniozzi

“Al centro del nostro ‘Dizionario civico’ – aggiunge Antoniozzi – abbiamo messo però in particolare il lavoro. Valerio può apportare un valore aggiunto al nostro gruppo per competenza amministrativa ed attivismo sociale; con lui abbiamo condiviso soprattutto il tema del contrasto alla povertà quale grande impegno da affrontare insieme”.

“Aderisco a ‘Io sono civico’ perché io non sono cinico – conclude De Nardo – ; lo faccio con l’intento di contribuire alla crescita di questa esperienza, condividendone l’attenzione alle tematiche che fanno parte del mio bagaglio di impegno politico e culturale, che non ho mai abbandonato: l’attenzione prioritaria al lavoro, quella alla transizione ecologica e digitale, quella al disagio sociale ed in particolare al contrasto della povertà, che è una grande sfida da vincere tanto a livello globale quanto locale”.

Per l’associazione “Io sono Civico” l’adesione di Valerio De Nardo suona come una conferma dell’utilità del proprio progetto di cittadinanza attiva, a servizio della comunità e aperto a chiunque voglia contribuirvi.

Associazione culturale

Io sono civico

19 luglio, 2021