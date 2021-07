La Asl sospende 6 tra medici e sanitari “no vax” e sposta undici operatori

Viterbo - Diciassette in tutto gli atti di accertamento già comunicati agli interessati

di Daniele Camilli

Viterbo – 6 operatori sociosanitari “no Vax” sospesi a Viterbo. Undici, sempre della Asl viterbese, sono stati invece ricollocati. Si tratta di medici e sanitari. Diciassette in totale gli “atti di accertamento”. Atti che sarebbero già stati comunicati agli interessati.

Si tratta di una procedura che tutte le aziende sanitarie del Lazio stanno mettendo in campo da qualche tempo applicando i dispositivi previsti. Gli operatori sanitari che no0n si sono ancora vaccinati, verrebbero prima sottoposti a tutta una serie di riscontri. Se non ci sono reali motivazioni riguardanti la scelta di non vaccinarsi, scatta allora il provvedimento di sospensione o ricollocazione, a seconda degli incarichi rivestiti.

Su 1800 operatori sanitari della Asl di Viterbo, circa l’1% del totale non si sarebbe ancora vaccinato. “Per immunizzarsi – ha spiegato l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato – c’è tempo fino al 31 dicembre”. Compresi medici e operatori sanitari sospesi o spostati altrove.

28 luglio, 2021