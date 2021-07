La Lega trova casa nel cuore di Viterbo, a piazza San Faustino

Politica - Inaugurata parlando di fondi in arrivo, dalla rigenerazione urbana a Bagnaia e anticipando la festa dell'agricoltura a fine mese

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – La Lega a Viterbo ha trovato una nuova casa, nel cuore della città, in un luogo simbolo, piazza San Faustino e il senatore Umberto Fusco, con i responsabili del partito, la inaugura. Incontro per fare il punto della situazione politica, intanto per i gazebo sui referendum che interessano la riforma della giustizia.

“Nel fine settimana – spiega Andrea Micci, capogruppo Lega in comune e responsabile per la campagna referendaria – abbiamo raggiunto quasi mille firme sui sei quesiti. Proseguiremo il 10 e 17, sempre in piazza del Sacrario e il 24 e 25 al centro sportivo Il Bullicame”.

Viterbo – La conferenza stampa della Lega nella nuova sede

Nei giorni in cui è in programma un’iniziativa dedicata all’agricoltura. “Stiamo organizzando una mostra di macchine agricole – anticipa l’assessora Ludovica Salcini (Agricoltura) – ci saranno stand di produttori locali, show cooking, stand gastronomici, una scuola di pizzaioli napoletani e incontri sul tema”.

Non mancheranno esponenti leghisti, a cominciare da Gianmarco Centinaio al sottosegretario all’Economia Claudio Durigon. E chissà, impegni permettendo, anche Matteo Salvini. “Gli farebbe piacere essere con noi – ricorda Fusco – le tante iniziative che si stanno accavallando non ci danno certezze della sua presenza, ma ce lo auguriamo. Sarebbe anche un forte incentivo per la raccolta firme, che per noi sarà almeno di 5500 sottoscrizioni”.

Il senatore si sofferma sulla nuova casa dei leghisti viterbesi. “È di tutto il movimento – spiega Fusco – ringrazio Alessandro Giulivi, ha avuto l’idea che fosse in questa zona, la parte antica della città. Da dove vogliamo ripartire”. All’incontro, anche Stefano Evangelista e in sala sala riunioni appena sistemata, consiglieri comunali.

Solo alcuni giorni fa la visita a Viterbo del sottosegretario Morelli (Infrastrutture), con le buone notizie sul fronte rigenerazione urbana e i relativi 37 milioni in progetti.

“Abbiamo concluso il soccorso istruttorio – ricorda l’assessore all’Urbanistica Claudio Ubertini – la documentazione è stata inviata, come richiesto. Siamo in attesa della graduatoria che dovrebbe arrivare entro il 15 luglio. Un risultato eccezionale che a quel punto avremo per certo”.

Evangelista e Fusco

Insieme a un altro. “È arrivata a compimento la procedura che riguarda Bagnaia, per le aree degradate, iniziata dalla precedente amministrazione. Sono due milioni da spendere, in interventi definiti”.

La consigliera Elisa Cepparotti ne ricorda alcuni, daranno nuova vita all’ex comune: “A palazzo Gallo, l’ex scuola media e l’ex palazzo della circoscrizione – spiega Cepparotti – l’area di Montecchio, poi la torre civica e l’arredo urbano”.

Mentre si parla del futuro, l’attualità chiama. C’è una brutta notizia, la morte di Raffaella Carrà e il senatore Fusco le dedica un ricordo.

“Spiace molto apprenderlo – dice Fusco – è un personaggio che è entrato nelle case di tanti italiani, era di famiglia. Ricordo tante serate passate “insieme” a seguirla in televisione”.

5 luglio, 2021