Che fine abbiamo fatto, ecco il primo Ep firmato Le Ore

Musica - Il duo composto da Francesco Facchinetti e Matteo Ieva lancia il nuovo progetto: "Il titolo è la domanda che ci dobbiamo porre dopo il lockdown"

Musica – Le Ore

Viterbo – (a.c.) – Si chiama Che fine abbiamo fatto il primo Ep firmato Le Ore. Il duo composto dal viterbese Francesco Facchinetti e da Matteo Ieva è tornato a presentare nuova musica, dopo circa un anno di silenzio, con un progetto che racchiude cinque canzoni sotto l’etichetta Columbia records – Sony music Italy.

Già online il video del primo singolo, Una canzone del cazzo, scelto per presentare il lavoro su Spotify. Un altro estratto, Alis Kimbo, è stato invece selezionato per le radio ed è entrato nella rotazione musicale di diverse stazioni, tra cui Rai Radio 2.

Gli altri brani che completano l’Ep s’intitolano Ennò però, Normali (memo vocale) e Caviglie.

“Che fine abbiamo fatto – spiega Facchinetti – è la domanda che ci hanno fatto più spesso i fan in quest’anno di silenzio, ma è soprattutto una domanda che abbiamo rivolto a noi stessi dopo aver vissuto la pandemia e il lockdown. Abbiamo scelto di non seguire l’onda di dover comunicare subito qualcosa, per non rischiare di parlare a sproposito, e uscire solo quando c’era veramente qualcosa d’interessante da dire”.

Facchinetti racconta che per lui e Ieva il lockdown è stato l’occasione per una profonda ricerca interiore. “E i risultati – dice – sono ora messi a nudo in questi pezzi, che sono una confessione sia testuale che musicale. Anche il sound è molto cambiato ed è volutamente sporco, meno artefatto possibile”.

Simbolo dell’Ep è un fantasma, che compare sia sulla copertina del disco che in tutti i video delle canzoni. “Il fantasma rappresenta l’incomunicabilità, le paure e le ansie che abbiamo vissuto col lockdown – dice Facchinetti -. Noi con queste canzoni per la prima volta affrontiamo le paure e prendiamo coscienza del fatto che non si può passare la vita a scappare dai fantasmi, ma bisogna anche affrontarli. Ecco perché lui nelle foto è sempre lì accanto a noi”.

L’estate per Le Ore è tutta all’insegna degli impegni promozionali per lanciare l’Ep, ma anche del lavoro in studio per registrare nuovi pezzi. A settembre, poi, è prevista la ripresa dei concerti live.

29 luglio, 2021