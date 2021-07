L’Italia batte la Spagna, tifosi in delirio nelle piazze

Sport - Calcio - Festeggiamenti anche nella Tuscia - FOTO E VIDEO

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Più di due ore di sofferenza, ma un finale più dolce che mai.

L’Italia batte la Spagna ai calci di rigore e in tutto il paese è festa grande.

Caroselli per le vie delle città a tifosi in delirio nelle piazze: è l’immagine romantica di un popolo orgoglioso della propria Nazionale.

Domenica per gli Azzurri è in programma la finalissima contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca ma i tifosi ci penseranno domani. Adesso è il momento dei festeggiamenti in tutto il Belpaese, compresa la Tuscia.

A Viterbo, in particolare, i supporter si sono riversati sotto il maxischermo installato dal comune al Sacrario.

Tante le bandiere a sventolare per tutti i 120 minuti di gara più i tiri dal dischetto: dopo la parata di Donnarumma su Morata e il gol decisivo di Jorginho, la festa è potuta iniziare.

Samuele Sansonetti

7 luglio, 2021