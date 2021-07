“Il M5s sostiene la protesta di Arena, purché non sia solo contro la Raggi…”

Viterbo - L'appello del consigliere comunale Massimo Erbetti: "Bisogna dire no ai rifiuti da tutte le province e non solo da Roma"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con grande soddisfazione le dichiarazioni del sindaco Arena in merito alla possibile proroga dell’ordinanza regionale che ci impone l’arrivo dei rifiuti da Roma.

Viterbo – Massimo Erbetti del Movimento 5 Stelle

Condivido totalmente anche la forma di protesta che vuole mettere in atto dal 4 agosto prossimo. Noi come Movimento 5 stelle Viterbo saremo fisicamente al suo fianco ai cancelli della discarica, a patto che però vengano bloccati tutti i rifiuti provenienti da fuori la provincia di Viterbo.

Dobbiamo tutelare il nostro territorio, ma dobbiamo farlo fino in fondo, senza strumentalizzazioni politiche, perché è sì vero che oggi arrivano i rifiuti di Roma, ma è anche vero che sono anni che nel silenzio totale arrivano e continuano ad arrivare rifiuti da quasi tutte le province laziali, Rieti in primis.

Perché non si è mai protestato per quei conferimenti? Forse perché era una battaglia politica che non pagava?

Se protesta deve essere, che lo sia fino in fondo: mai più rifiuti provenienti da altre province nella nostra città.

Sindaco, noi ci siamo. È con noi per la salvaguardia del territorio sempre e comunque? Oppure il nostro territorio le sta a cuore solo quando c’è da colpire Roma e la Raggi?

E nel caso in cui l’ordinanza della regione Lazio non venga prorogata e il conferimento da Roma cessi, cosa farà il sindaco Arena? Andrà comunque ai cancelli della discarica con la fascia tricolore per contrastare l’arrivo di quelli di Rieti e altre province, oppure continuerà a far finta di niente?

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021