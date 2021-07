“Mandavano in dissesto farmacie per trarne profitto”

Carabinieri Nas - Operazione Finfarma - Arresti e perquisizioni anche a Latina, Roma e Rieti

Milano – Operazione Finfarma dei carabinieri Nas. Arresti e perquisizioni per bancarotta fraudolenta di farmacie.

“Ieri – spiegano i Nas in una nota – i carabinieri del Nas di Milano, nelle province di Milano, Roma, Pescara, Latina, Rieti e Ascoli Piceno, con in supporto dei Nas e comandi provinciali competenti per territorio, hanno proceduto all’esecuzione di misure cautelari e di decreti di perquisizione nei confronti di un sodalizio criminale dedito a realizzare ingenti profitti illeciti mediante l’accaparramento di farmacie in tutto il territorio nazionale provocandone il dissesto finanziario tramite l’acquisizione di finanziamenti e altre risorse economiche successivamente oggetto di distrazione”.

6 luglio, 2021