Matteo Salvini domenica a Tarquinia

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Matteo Salvini domenica a Tarquinia.

Il leader della Lega torna nella Tuscia, l’occasione è la campagna referendum sulla giustizia che i leghisti portano avanti insieme ai Radicali e che è iniziata già con oltre mille firme raccolte.

In mattinata, domenica prossima, 11 luglio, Salvini ha diversi appuntamenti nella zona del litorale e arriverà a Tarquina, con un programma che è in definizione in queste ore.

Probabilmente andrà anche in comune.

Il via libera a quanto pare è arrivato direttamente da Salvini a Umberto Fusco oggi in senato.

Ma il segretario nazionale dal litorale si sposterà anche a Viterbo città. Non domenica, però.

A fine mese è atteso nel capoluogo, salvo imprevisti, tra l’altro anche per inaugurare la nuova sede dei leghisti viterbesi a piazza San Faustino.

6 luglio, 2021