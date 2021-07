“Mense, si convochi la commissione per verificare servizio e gradimento”

Viterbo - Comune - Gianmaria Santucci, capogruppo Fondazione, chiede di riunirsi dopo le indagini in Friuli e Veneto che riguardano la società

Viterbo – Mense, dopo la notizia dell’indagine in Friuli e Veneto che riguarda la società che si è aggiudicata l’appalto nel capoluogo, il capogruppo Fondazione Gianmaria Santucci scrive al presidente del consiglio comunale Evangelista per chiedere la convocazione della commissione, per riferire sullo stato delle forniture e sul gradimento del servizio.

La lettera inviata da Santucci al presidente Stefano Evangelista

Abbiamo appreso stamattina dalla stampa, dell’inchiesta concernente, fra l’altro, i reati di frode per pubbliche forniture in campo alimentare che coinvolgerebbe l’azienda che attualmente fornisce i pasti anche alle mense scolastiche del comune di Viterbo.

Con preoccupazione leggiamo che analoghe inchieste dei Nas starebbero coinvolgendo altri comuni per problematiche simili.

Per questo come gruppo consiliare di Fondazione chiediamo l’immediata convocazione in commissione consiliare dei responsabili comunali del servizio mense, e della commissione per il controllo della qualità ed il monitoraggi, per riferire lo stato attuale delle forniture e del gradimento dei cittadini.

Benché questa ditta sia stata scelta con bando della precedente amministrazione, ciò non ci solleva dalla responsabilità di una verifica attenta e costante.

Ci auguriamo che già nei prossimi giorni si dia mandato a questa fondamentale verifica. Sulla salute dei nostri bambini, non possono esserci ombre.

Giovanni Maria Santucci capogruppo Fondazione

18 luglio, 2021