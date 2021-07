Cronaca - Alle 16 nella cattedrale di Santa Margherita i funerali del 21enne che ha perso la vita schiantandosi con la moto contro un'auto in sosta - In mattinata verrà allestita la camera ardente

Montefiascone – Montefiascone saluta per l’ultima volta Federico Baldo.

Si terranno oggi, 14 luglio alle 16, i funerali del giovane che ha perso la vita in un incidente sul lungolago nella notte tra venerdì e sabato a bordo della sua moto 125.

Federico Baldo

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava insieme a un suo amico, A. P. di 19 anni, avrebbe perso il controllo, finendo contro una macchina parcheggiata all’altezza della chiesa di San Rocco. Un impatto che gli è stato fatale.

La cerimonia si svolgerà nella cattedrale di Santa Margherita. E’ qui che la salma del giovane arriverà in mattinata, alle 11, dove verrà allestita la camera ardente.

Federico è morto sul colpo, vani i tentativi di rianimarlo.

L’amico, residente a Capodimonte, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, ma non sarebbe però in pericolo di vita.

Ieri, su disposizione della pm Paola Conti, sono stati eseguiti l’esame esterno e l’esame tossicologico.

Dolore per l’intera comunità di Montefiascone, dove il giovane abitava con la famiglia in località Le Mosse.

Qualche anno fa, anche il papà di Federico ha perso la vita in un incidente in moto.

14 luglio, 2021