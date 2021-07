Monterosi Tuscia fc ecosostenibile: ecco le maglie per la stagione 2021/22

Sport - Calcio - Per ogni shirt prodotta, vengono riciclate 13 bottiglie di plastica da mezzo litro

Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Maglia home rossa, maglia away bianca, la terza nera e verde per il portiere: la Macron ha davvero vestito alla grande i ragazzi del presidente Luciano Capponi che questa stagione affronteranno il primo campionato nei professionisti.

Maglie bellissime, certo, ma anche ecosostenibili: il Monterosi Tuscia Fc ha scelto con il suo sponsor tecnico Macron di rendere il pianeta migliore utilizzando un materiale riciclato per confezionare l’abbigliamento da gara sposando il progetto Macron 4 The Planet che sintetizza l’impegno dell’azienda per una maggiore sostenibilità ambientale: per ogni maglia prodotta, vengono riciclate 13 bottiglie di plastica da mezzo litro.

Una scelta consapevole che parte dalla creazione di capi di alta qualità, pensati per durare a lungo nel tempo mantenendo inalterate le loro caratteristiche tecniche. Offrire prodotti di alta qualità che durano nel tempo significa produrre meglio e meno: ridurre i consumi energetici, le emissioni nocive e non sprecare risorse.

Tutti i tessuti eco utilizzati nell’abbigliamento Macron sono realizzati con filato di poliestere riciclato al 100% da pet e sono certificati dal Global Recycle Standard.

Il pet è un materiale ricavato dal petrolio o dal gas naturale e può essere riciclato al 100%, tornando così sul mercato sotto forma di nuovi prodotti ecosostenibili. In particolare, il pet raccolto dopo il suo primo utilizzo viene ridotto in scaglie da 2 mm e successivamente trattato per ottenere un filo che garantisce le stesse prestazioni di un filo vergine. Il filo non perde le sue caratteristiche originali durante il trattamento e per questo motivo può essere riciclato più volte.

Infine, rispetto al poliestere vergine, il poliestere riciclato in pet ha il vantaggio di richiedere meno energia durante la catena di produzione. Per ogni maglia prodotta, vengono riciclate 13 bottiglie da 0,5 l.

30 luglio, 2021