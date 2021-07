E’ morta a 49 anni l’avvocatessa Roberta Leonardi

Tribunale - Oggi pomeriggio i funerali della legale nella sua Tuscania

Roberta Leonardi

Viterbo – Cordoglio in tribunale per la prematura scomparsa dell’avvocatessa Roberta Leonardi.

Originaria di Tuscania, dove era nata il 19 luglio 1972, la legale, con studio a Tuscania e a Viterbi, in via Pacinotti proprio nei pressi del palazzo di giustizia, era specializzata in diritto di famiglia e nelle questioni relative alla tutela dei minori.

Iscritta all’Ordine degli avvocati della provincia di Viterbo dal 9 gennaio 2001, dal 21 ottobre 2016 era iscritta anche all’albo dei cassazionisti. Nota per il suo impegno a favore della categoria, a gennaio 2019 è stata tra i candidati alle elezioni per il nuovo consiglio dell’ordine.

I funerali di Roberta Leonardi, stroncata da una grave malattia all’età di appena 49 anni, si svolgeranno alle 17 di oggi presso il cimitero di Tuscania.

27 luglio, 2021