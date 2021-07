Olimpiadi, primo positivo all’interno del villaggio

Cornavirus - 15 i casi di persone che ruotano attorno ai giochi - Picco a Tokyo

Tokyo – Primo caso di Coronavirus al villaggio olimpico a Tokyo. Non si conosce l’identità della persona, non è comunque un atleta. Sono 15 le persone rimaste contagiate e che gravitano attorno ai giochi olimpici.

Il portavoce organizzativo Masa Takaya ha spiegato che si è trattato del primo caso e che arrivi dall’estero, ma non è un atleta.

Nel frattempo a Tokyo si registra un picco di casi giornalieri, come non accadeva da ormai sei mesi. Si tratta di 1410 casi e la tendenza è in crescita, con quota mille superata per il quarto giorno di seguito.

All’avvio dei giochi mancano ormai appena sei giorni.

