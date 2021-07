“Ostello Farnese” taglio del nastro il 2 agosto, operativo a tutti gli effetti da settembre

Caprarola - Appuntamento lunedì alle 17,30 - All'evento inaugurale ci sarà anche Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio

Caprarola – (fed.foc.) – Taglio del nastro il 2 agosto per l’ostello Farnese. Operativo dal mese di settembre. L’evento inaugurale si terrà lunedì alle ore 17,30. Sarà presente anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Nel pomeriggio di lunedì 2 agosto, avverrà il taglio del nastro per l’alloggio “Ostello Farnese”. La struttura, nei giorni a seguire l’evento inaugurale, concluderà le ultime fasi di preparazione. Ospiterà ragazze e ragazzi che sceglieranno la Tuscia come meta delle loro vacanze culturali a partire dal mese di settembre. Sarà operativa al 100%.

L’ostello rientra nell’iniziativa “Itinerario giovani” promossa dalla regione Lazio per far ripartire l’economia e per dare la possibilità ai giovani di viaggiare. In occasione dell’evento inaugurale, sarà presente anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’alloggio è stato finanziato con un contributo regionale, in collaborazione con il comune di Caprarola. L’iniziativa, inoltre, punta a sostenere i territori attraverso la valorizzazione di beni pubblici messi a disposizione di giovani e comunità.

L’appuntamento è previsto per le ore 17,30. È richiesta la prenotazione per poter partecipare evitando di creare assembramenti.

“Itinerario giovani: spazi e ostelli” è un progetto finanziato dal programma “Generazionigiovani” delle politiche giovanili dalla regione Lazio con il sostegno economico della presidenza del consiglio dei Ministri. Il piano di interventi prevede la rifunzionalizzazione complessivamente di 16 nuovi spazi, palazzi, uffici, scuole, caserme, stazioni, luoghi di culto che verranno riqualificati e trasformati in ostelli o in siti di animazione culturale.

Oltre alla struttura, lo stesso giorno, verrà inaugurato anche il parco delle dimore storiche.

31 luglio, 2021