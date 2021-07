Roma - Rifiuti - L'assessore regionale Valeriani sull'iniziativa della sindaca: "Adesso è ancora più chiaro di chi sono le responsabilità"

Roma – Rifiuti, Valeriani: “Ricorso Raggi blocca l’aiuto della regione a Roma”. Così in una nota l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani.

“Il nuovo ricorso della sindaca Raggi – spiega Valeriani in una nota – blocca l’iniziativa della giunta regionale per individuare un piano di impianti moderno che oggi non c’è e aiutare Roma a risolvere il problema dei rifiuti.

Una delibera nata a causa dell’inadempienza del comune e approvata dalla giunta per attuare i poteri sostitutivi, così come previsto dalla legge italiana. Con questo ricorso è ancora più chiaro ed evidente di chi sono le responsabilità dell’immobilismo e della precarietà della gestione del ciclo dei rifiuti che costa ai cittadini milioni di euro e lascia immondizia per le strade.

Il comune non fa niente e blocca le iniziative di chi vuole fare”.

26 luglio, 2021