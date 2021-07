“Rifiuti, fallimento colossale e vergognoso targato Pd e M5S”

Viterbo - FdI dopo l'ennesima ordinanza che porta immondizia nella Tuscia, punta il dito contro Roma Capitale e regione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo atteso con pochissime speranze la giornata di oggi, puntualmente la terza ordinanza urgente è arrivata.

Anche dopo l’incontro organizzato con il prefetto di Roma, e con la successiva riunione in cui ministero, regione Lazio e comune di Roma avrebbero fatto il punto della situazione la strada sembrava segnata e così è stato.

Roma non è mal amministrata, non è semplicemente amministrata, così tutto diventa emergenza. Questa dei rifiuti è una delle emergenze più vergognose della capitale. Al non governo della Raggi, si somma l’incapacità di Zingaretti, dopo nove anni di governo della Regione Lazio non c’è un piano che renda la regione autosufficiente.

Così Roma, che produce il 65% dei rifiuti del Lazio, insieme alle altre provincie, grava tutta sulla discarica di Viterbo.

Un fallimento colossale e vergognoso tutto targato Pd e M5S che mette in ginocchio la capitale d’Italia e tutte le province della regione, con Viterbo a fare da pattumiera. Si ipotizzano commissari, nuovi siti più o meno improvvisati e realistici, in realtà Zingaretti e Raggi dovrebbero togliere il disturbo dopo questo ennesimo scempio.

Massimo Giampieri Coord.Prov. FDI VT

Mauro Rotelli Deputato FDI

Luigi Maria Buzzi Capogruppo FDI Comune di Viterbo

Gianluca Grancini Capigruppo FDI Provincia di Viterbo

