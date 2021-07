Viterbo - Il sindaco Arena formalizza in consiglio quello che ormai dice da un po' - La variante Delta del Covid blocca per il secondo anno la Macchina - Si pensa a un passaggio straordinario quando possibile

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Santa Rosa, in questa situazione il trasporto è impensabile”. Santa Rosa, quello che va dicendo da tempo, il sindaco Giovanni Arena lo ha ribadito stamani in consiglio comunale.

Visto l’andamento del Covid legato alla variante Delta, immaginare una festa di popolo con migliaia di persone ad assistere al passaggio della macchina non è possibile. Ma il primo cittadino scarta anche la possibilità di un pubblico ridotto.

L’unica alternativa, costruire Gloria al sagrato della basilica o pensare a un trasporto straordinario, appena le condizioni lo consentiranno.

“In più occasioni – spiega Arena rispondendo al consigliere Giacomo Barelli (Forza civica) – sono state fatte valutazioni diverse. Ma rispetto a un mese fa la situazione è cambiata. Era allo studio una simulazione, comunque con un numero limitato di presenze. Con questo stato di cose, quelle valutazioni oggi non possono più essere prese in considerazione”.

Per cui: “In questo momento ritengo che il trasporto tradizionale sia impensabile”. Pure il tempo non gioca a favore, la macchina, quella organizzativa, non s’improvvisa.

“Quello che è venuto in mente a me è un trasporto straordinario appena possibile. Condividerò la proposta con prefetto, Sodalizio, costruttore e ideatore”. Poche le alternative, per non dire nessuna.

“È una festa di popolo – sostiene Arena – va fatta come si deve, con la gente che sempre accompagna la macchina, con le migliaia di persone lungo il percorso. Non ritengo sarà possibile per il 3 settembre, con manifestazioni simili tutte annullate”.

La possibilità di costruire Gloria al sagrato di Santa Rosa e lasciarla esposta è percorribile. “Abbiamo ancora tempo – anticipa Arena – anche dopo Ferragosto. So che ai facchini non piace molto, è normale, loro sono protagonisti.

Quello però sarebbe l’unico luogo possibile dove è possibile fissare la macchina”.

Dopo quello dello scorso anno, quindi anche il trasporto della Macchina di santa Rosa salta per il secondo anno consecutivo.

20 luglio, 2021