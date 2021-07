Viterbo - Comune - Per Micci e Ubertini (Lega) è una favola il disinteresse dell'amministrazione verso il paese delle fiabe

Viterbo – (g.f.) – “A Sant’Angelo investiremo 250mila euro”. Andrea Micci, capogruppo Lega in comune non ci sta a far passare l’amministrazione comunale come insensibile verso la frazione che sta vivendo una nuova vita, col ritorno dei turisti.

Una favola il disinteresse di palazzo dei Priori e approfitta della prima conferenza stampa leghista nella nuova sede per ricordarlo: “A Sant’Angelo abbiamo stanziato 250mila euro – spiega Micci – ditemi voi se questo è il segnale di un’amministrazione che non pensa a Sant’Angelo di Roccalvecce, un luogo a me caro, dove sono cresciuto”.

Diventato il paese delle fiabe, con i murales realizzati. Attirano molti visitatori, che non trovano, però, una realtà molto curata. Anzi. Degrado segnalato da diversi esponenti in minoranza.

“Finora nel borgo nessuno ci ha messo un mattoncino insiste Micci – noi stanziamo una somma importante, progetti già finanziati con l’imposta di soggiorno”.

Tanto per chiarire, Claudio Ubertini, assessore all’Urbanistica: “L’atteggiamento di chi alimenta lo scontro non aiuta, stiamo lavorando per cercare di sistemare piazze e parcheggi, servizi essenziali. Con i limiti dettati dai tempi della pubblica amministrazione.

Ma come politica i soldi per il borgo li abbiamo messi”. Non resta che scrivere la trama, si spera una favola a lieto fine, per residenti e visitatori.

6 luglio, 2021